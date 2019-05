Graciela Grill: “Estoy dispuesta a trabajar por el amor que le tengo a mi profesión y a mi pueblo”

20 mayo 2019 / 0 comentarios

El Intendente de Río Colorado, Gustavo San Román, puso en funciones esta mañana a la Licenciada en Trabajo Social, Graciela Grill, como nueva Sub Secretaria de Desarrollo Social en reemplazo de la renunciante Cristina Arévalo.

En conferencia de prensa, Grill dijo estar muy emocionada por su designación y aseguró: “Estoy dispuesta a trabajar por el amor que le tengo a mi profesión que desempeñé por 35 años y por el amor a mi pueblo”.

La nueva funcionaria agregó: “Estoy muy emocionada, hace casi ya cuatro años dejé de trabajar y cuando tomé la decisión de jubilarme lo hice con la convicción de que no iba a volver a trabajar. Estoy retirada de la política, esto me sorprendió mucho, mi primera decisión fue que no y después el Intendente me convenció, le quiero agradecer que me haya tenido en cuenta. Eh tomado este compromiso de acompañar el proyecto del Intendente y del gabinete, que parece acorde a mi pensamiento. A partir de hoy estoy dispuesta a tomar este desafió y poner de mi lo mejor para que esto funcione y salga bien”.

Por su parte, San Román le agradeció públicamente a Grill por haber tomado la decisión de acompañarlo. En relación a su designación, explicó: “Conoce perfectamente el área, la localidad y ha aceptado hacerse cargo. Quiero destacar este compromiso con la comunidad, porque estaba un poco retirada pero asumió el desafió de trabajar en un momento difícil, en un área que necesita mucho trabajo”.