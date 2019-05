Se sumó un nuevo Médico venezolano al Hospital de Río Colorado

7 mayo 2019 / 0 comentarios

El Dr. Abdallah Kafrouni, comenzó a trabajar ayer en el Hospital José Cibanal de Río Colorado y se convirtió en el segundo médico venezolano en radicarse en nuestra ciudad luego del arribo durante la semana pasada del Dr. David Niño Lugo.

El Doctor tiene 33 años, es oriundo de Caracas y llegó a Río Colorado junto a su esposa. Sus hijos todavía siguen en Venezuela y espera poder traerlos a nuestra Comarca en los próximos meses. Su mujer también es Médica y próximamente se sumará a trabajar en el nosocomio local.

Kafrouni dejó Venezuela por la crisis generada durante el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Llegó a Argentina hace aproximadamente un año y antes de arribar a Río Colorado trabajó en Barioloche y en Capital Federal.

El nuevo profesional del Hospital local reconoció que no le gusta mucho hablar sobre la actualidad social y económica de Venezuela. Sin embargo, comentó que la situación es prácticamente imposible de sobrellevar. “Con el sueldo de un Médico no es suficiente, por eso tomé la decisión de seguir adelante. En todo el territorio nacional ya no hay seguridad y criar a los niños es muy difícil. Estamos buscando reunir el dinero suficiente para poder traerlos cuanto antes. Tengo dos niños, uno de 7 años y una bebé de 3. Es muy fuerte, bastante difícil tener los bebes allá”, agregó.

Kafrouni se mostró muy agradecido con la calidez con la que fue recibido por la gente de Río Colorado y por el personal del Hospital. “Mi esposa y yo estamos encantados con este hermoso pueblo, la gente me ha recibido como familia. Busco establecerme, hacer mi familia e iniciar una nueva vida”, concluyó.