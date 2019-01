Weretilneck: “Estamos convencidos, fui electo una sola vez gobernador”

6 enero 2019 / 0 comentarios

Los gestos, las acciones y las palabras indican que Alberto Weretilneck irá por un nuevo mandato. Sólo falta terminar de atar el andamiaje jurídico, pero la decisión de que el gobernador irá por la re-reelección está definida.

La entrevista concedida a al Diario Río Negro el jueves en Bariloche y allí dijo que durante este mes fijaría la fecha de convocatoria a los comicios provinciales. Ayer, el mandatario reveló que en Río Negro se votará el 7 de abril.

El diálogo se dio en el andén de la estación de Bariloche tras despedir el primer viaje de la nueva formación del Tren Patagónico, que salió desde esta ciudad hasta San Antonio Oeste.

“Una vez que definamos la fecha de la elección, (dijo el jueves), y empecemos con el cronograma electoral resolveremos los candidatos de Juntos, ya sea gobernador, vice y legisladores provinciales”, sostuvo Weretilneck.

P-¿Y usted se ve como candidato ya?.

R-No me veo como candidato todavía. No lo he hablado todavía con todos los integrantes de Juntos. Lo primero que hemos hecho es analizar profundamente la cláusula de la Constitución provincial en el sentido de la interpretación que tiene que tener, porque el caso nuestro es un caso muy anómalo, no está redactada la cláusula para un caso tan triste y tan difícil como es el caso de Carlos Soria y yo. Por lo tanto, lo que sí estamos convencidos es que yo fui electo una sola vez gobernador, que no fui electo recíprocamente con la misma persona nunca. Por lo tanto, las dos restricciones que tiene la Constitución: la elección dos veces para el mismo cargo y la reciprocidad con la misma persona, esas dos condiciones no se dan. Por lo tanto, en la óptica nuestra estamos habilitados para un último mandato. Esto en caso de que tomemos esta definición, este análisis nos da la posibilidad de hacerlo así que lo iremos a definiendo durante el mes.

P-¿De sus palabras uno interpreta que está más cerca de ir por otro mandato?

R- Estamos cerca; no lo quiero confirmar primero porque no lo hemos conversado, no lo hemos hablado y no es una decisión que dependa de mí solo, pero la verdad hay mucho que hemos hecho como para defenderlo, pero hay mucho para hacer que es lo que más nos entusiasma.

P-¿Es la necesidad donde no se pudo construir otro candidato que usted decide ir?

R-No, no.

P-Porque usted hace un tiempo atrás tenía otra postura.

R-No. Tenemos excelentes candidatos: Pedro Pesatti, Fabián Zgaib, Alejandro Palmieri. Tenemos candidatos y otras personas más. Las circunstancias fueron haciendo que de una u otra manera empecemos a analizar esto. Estamos en un proceso de cambio profundo en la provincia. Si vamos a educación, la escuela secundaria rionegrina, si vamos a salud, en lo que son la promoción de tres hospitales nuevos, si vamos a seguridad, la reciente implementación del Código Procesal Penal, si vamos a las políticas públicas que tienen que ver con la economía, minería, ganadería, turismo, recién se están empezando a ver los resultados de cuatro años de trabajo. Estamos con el Castello en el 20 por ciento de ejecución. Todo esto hace como que haya una necesidad del grupo, una necesidad de Juntos de seguir interpretando estas cosas. Entonces es lo que de alguna manera hace dudar de ir o no ir por un último mandato. Entonces eso es lo que vamos a discutir.

Fuente: Diario Río Negro