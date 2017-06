Weretilneck llamó a “no desperdiciar” el voto en octubre

11 junio 2017 / 0 comentarios

Río Negro. Con un mensaje del vicepresidente del partido, Pedro Pesatti, comenzó la primera asamblea de Juntos Somos Río Negro como partido político, que culminó con el llamado del presidente de la fuerza y gobernador, Alberto Weretilneck, a la ciudadanía a “pensar el voto como una herramienta útil” y en ese marco pidió votar en las elecciones legislativas de este año “no pensando en Buenos Aires, sino pensando en cada barrio y en cada pueblo de nuestra provincia”.

Ambos dirigentes hicieron foco en las cualidades humanas que distinguen a Juntos de sus adversarios, al plantear que no apelarán al insulto, ni a la burla en pos de ganar una elección, porque según palabras del vicegobernador Pedro Pesatti “la violencia de los discursos se traslada a la sociedad”.

Weretilneck profundizó al destacar que “nosotros no agraviamos, ni discriminamos, no somos agresivos y tratamos a todos por igual. No generamos violencia. En cambio somos un grupo de dirigentes que tienen como único objetivo hacer que se cumplan los sueños que tienen los rionegrinos”.

“El de este año, en octubre, es un voto con enorme sentido”, les advirtió el gobernador a los presentes. Les propuso tener en cuenta que “de las otras opciones, unos van a votar todo a favor del gobierno sin discutir nada y los otros van a criticar todo el tiempo y nadie se va a acordar del pueblo de Río Negro”. Habían pasado 23 minutos desde el inicio del discurso y Weretilnek entraba en el tramo final: “a los queridos 750.000 rionegrinos, por lo que hemos hecho, por lo que se ve en las calles y en los barrios, por el futuro y el orgullo rionegrino, la única opción de un voto que valga, que signifique algo y no desperdiciado, es votar a los candidatos a diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro”.

Agregó que “somos los únicos dirigentes en nuestra provincia que piensa en la política para todos los rionegrinos. Nosotros no discriminamos, no agraviamos, no le damos más importancia a unos que a otros, no impulsamos la violencia, no irrumpimos en la privacidad de la vida de nadie, etc. Somos un proyecto político que tiene como único objetivo que los rionegrinos vivamos mejor y podamos cumplir los sueños colectivos que nos propusimos hace muchos años”.

Aseguró que hay dos maneras de hacer política: “La nuestra que es pensar en el futuro en serio, con propuestas distintas, cambios, transformaciones y revoluciones, y la otra forma, que es en la que sólo piensan en ellos mismos. Estamos fundando una nueva política. Estamos cambiando Río Negro, y nuestros opositores solo saben pelearse entre ellos y agraviarnos a nosotros”.

“Los únicos que garantizamos la paz social, la integración regional, los derechos y el futuro de Río Negro en orden u crecimiento somos nosotros. Al resto solo les interesa el interés sectorial, el egoísmo y las críticas permanentes”, dijo.

Weretilneck aseguró que “si este año no estuviera Juntos, los rionegrinos tendrían que optar entre un candidato a diputado que defienda a Macri y uno que lo critique. Esa sería la pobre opción que habría. Ni los que atacan a Macri ni los que defienden, se van a preocupar por lo que les conviene a los rionegrinos. No se van a preocupar por los intereses de los rionegrinos. Unos van a levantar la mano sin titubear y los otros solo pondrán palos en la rueda, pero ninguno se va a acordar de la gente ni interesarle lo que pase en Río Negro. Por el futuro, y por el orgullo rionegrino, el único voto no desperdiciado es el que ira para los candidatos de Juntos Somos Río Negro”.

Un auditorio que se había mantenido expectante y moderado, estalló en aplausos poniendo fin a una larga jornada de trabajo político que había comenzado cerca de las 11 de la mañana y que 5 horas más tarde ya estaba culminando.

La asamblea, a la que acudieron 69 de 72 miembros totales, trató y aprobó la política de alianzas del partido y que comenzó a analizar la plataforma partidaria que debe ser presentada en la Justicia electoral. La Mesa de la Asamblea quedó presidida por el legislador Facundo López, con las vicepresidencias de Roxana Fernández y Raúl Hermosilla y Claudio Di Tella como Secretario.

Junto al Gobernador ingresaron al salón, los referentes de las fuerzas políticas aliadas, entre ellos José Liguen, del partido FE; Fabián Gatti, de Redes; Jorge Cerutti, de Unidos por Río Negro; Enrique Muena, del Partido de la Victoria; Raul Di Grera, del MPP y de los partidos vecinalistas PUEBLO de Bariloche y el MOVIC de Catriel, representado por el intendente Carlos Johnston.