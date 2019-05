Barrionuevo le pegó a Sainges y a Neto

6 mayo 2019 / 0 comentarios

En un acto partidario del Frente Justicialista Pampeano llevado a cabo hoy en el Centro de Jubilados, el Intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, criticó con dureza a la Concejal del Frepam, Nora Sainges, y a Gladys Neto, Candidata a Intendenta de Cambiemos.

En un salón completo y ante la presencia del Candidato a Gobernador Sergio Ziliotto, Barrionuevo se mostró muy crítico con integrantes de la oposición. Sin nombrarlas, le pegó a Sainges y a Neto.

Hace unas semanas la Edil del Frepam se abstuvo a votar cuando el Concejo Deliberante en Sesión Extraordinaria aprobó la ordenanza para la realización de la obra “Sistema de Desagües Cloacales y Readecuación de Centros de Abastecimiento de agua Potable 1º Etapa”, y hoy el Intendente la cruzó. “Hemos venido a anunciarles una obra histórica para nosotros, histórica para nuestro pueblo, una obra de 130 millones de pesos, cloacas, saneamiento ambiental y cuidado de nuestros ríos. Para eso necesitamos decisión, valentía, gestión y esfuerzo. No necesitamos en La Adela funcionarios públicos que se abstengan de tomar posturas claras, porque si no querían la obra lo hubieran dicho. ¿Saben qué necesitamos? Que ahora salgan de acá y vayan casa por casa a decirle a sus vecinos que tenemos que llenar el Concejo Deliberante de vecinos comprometidos, no necesitamos tibios que se abstengan, que sean mezquinos, como si una obra publica tuviera un dueño político” dijo Barrionuevo.

En su discurso, el Jefe Comunal también se acordó de Neto, quien además de ser Candidata a Intendenta de la oposición también es Presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Adela. “Fue este equipo de gobierno el que realizó todas las gestiones necesarias para tener una nueva autobomba en la localidad. ¿Saben qué postura adoptó la oposición? Hicieron una caravana, una especie de acto y no invitaron al Intendente, se ven que estaban ocupados. Peregrinan en todos los partidos políticos desde el 99 hasta acá tratando de buscar un lugarcito en un cargo público. Los que nacimos en el peronismo somos y seremos peronistas eternamente, ahí esta la gran diferencia. Nosotros no vinimos a buscar cargos, llegamos a este espacio para hacernos cargo”, exclamó.