Caminata en la Comarca contra el aborto

9 junio 2019

Hoy por la tarde se realizó una caminata en Río Colorado y La Adela bajo el lema “Salvemos las Dos Vidas”.

La convocatoria se realizó desde las 16 en el Hospital José Cibanal de Río Colorado y participaron aproximadamente 300 personas para manifestar su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Compartimos a continuación el documento que se leyó en la caminata:

“Hoy no nos une una bandera política, ni religiosa, nos une ésta necesidad , esta urgencia, éste deber que tenemos de ser la voz de los que no pueden gritar y decir…NO ME MATES”

También de ésta forma pacífica brindamos nuestro total apoyo y solidaridad al doctor Rodriguez Lastra, quien a tenido que pagar por enfrentarse con rectitud a ésta cultura de la muerte que nos quiere ser impuesta.

Es así que desde éste humilde lugar le decimos al Dr Ridriguez Lastra y a todos los médicos que defienden la vida ” NO ESTÁN SOLOS, ESTAMOS CON USTEDES!

-Dicen que no tiene voz, pero acá estamos los que defendemos la vida de los 2…

No ignoren nuestro grito❗

Si a La Vida❤