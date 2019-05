Cuchillo Co: candidata del Frejupa denunció por agresión a militantes de CO

21 mayo 2019 / 0 comentarios

La docente y candidata a vocal por el Frejupa en la comisión de fomento de Cuchillo Co, Corina Calderón, denunció que militantes de Comunidad Organizada la agredieron verbalmente y le apedrearon su casa luego de conocerse los resultados de la elección. Dijo que la atacaron por ser mujer y por eso radicó una denuncia por violencia de género.

En aquella localidad hubo una sorpresa: la intendencia quedó en manos de Horacio Ledezma (99 votos), de la lista Comunidad Organizada, que superó por tres votos a Roberto Cincunegui, del Frejupa (96 votos). Sin embargo, los candidatos a vocales del Frejupa superaron por dos sufragios a los de CO (97 a 95 votos).

“Todo el transcurso del acto eleccionario fue bastante tenso. Primero hicieron votar a la policía que no podía agregarse al padrón, los dos fiscales del FreJuPa nos opusimos, pero tanto los del radicalismo como los de Comunidad Organizada dijeron que votaran”, contó Calderón a Radio Kermés.

“Cuarenta y cinco minutos después de que se cierran los comicios se empiezan a juntar los simpatizantes de Comunidad Organizada y empiezan a gritar barbaridades. Que conste que la elección se hace en una escuela a la que también asisten sus hijos. Más allá de ser candidata soy maestra en la institución y ellos gritaban barbaridades con sus hijos presentes”, denunció la mujer amenazada.

Luego agregó: “A las 19.30 era imposible salir de la escuela porque era terrible lo que gritaban. La policía los hizo ir, a mi me tuvieron que llevar a mi casa porque el nivel de agresión era terrible, les tuve que pedir a mi marido y a mi hijo que no me fueran a buscar porque se iba a producir un enfrentamiento”.

Fuente: Diario Textual.