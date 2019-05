De Venezuela a Río Colorado

2 mayo 2019 / 0 comentarios

El médico venezolano David Niño Lugo comenzó a trabajar hoy en el Hospital José Cibanal de Río Colorado.

El joven profesional tiene 28 años y dejó Venezuela ante la crisis generada por el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Es oriundo de Barquisimetro y antes de llegar a nuestra ciudad trabajó en Dolores y en La Plata. Hace un año y medio decidió dejar su país junto con su hermana y hace 7 meses tomó la determinación de traer a Argentina a su madre y su abuela luego de un hecho de inseguridad que sufrieron en su propia casa. A Río Colorado viajó junto a su madre mientras que la abuela vive en La Plata con su hermana, que está estudiando medicina.

Niño Lugo habló sobre la actualidad económica y política de su país y dijo que se está viviendo algo nunca antes visto en Latinoamérica. “La inseguridad está desbordada, no estabas seguro ni en tu casa y la crisis económica es brutal. Es una crisis humanitaria, más de la mitad de las mujeres embarazadas presentan cuadros de desnutrición entre moderada y severa, se te mueren pacientes por no tener guantes para operar, porque no hay anestesia o porque no hay luz. Es realmente agónica la situación”, comentó.

El Doctor también se manifestó en relación al tratamiento de la situación de su país por parte de algunos medios argentinos que apoyan el régimen de Maduro. “Lo que dicen los medios de izquierda es totalmente falso, los yanquis no tienen nada que ver con lo que sucede en Venezuela. Estados Unidos es el único socio que ha pagado el petroleo venezolano. La crisis actual es inducida por el gobierno venezolano, que es títere del gobierno cubano. Estamos en un momento crítico, es un país que está secuestrado por su propio gobierno que está compuesto por gente narcotraficante, por gente que está en la mafia del oro y del coltán”, agregó.

Por otra parte, el Médico hizo referencia a las marchas y manifestaciones ocurridas en Venezuela durante los últimos días y expresó: “Me dejó una sensación de esperanza, de que sí se puede. Se ha activado la Operación Libertad, que se concrete y se dé punto final a esta dictadura cruel inmerecida por parte del pueblo venezolano. Esperemos que pronto logremos la libertad en Venezuela”.

Niño Lugo reveló también que parte de los ingresos generados en Argentina los gira a su país para poder ayudar a sus familiares y que volvería a Venezuela recién dentro de 10 o 15 años.

En relación a su vida en Argentina, el Doctor contó que es un lugar muy amigable para los inmigrantes y que ha sido recibido con mucha calidez. Reveló que no toma mucho mate y que ha aumentado algunos kilos por comer asado y facturas. “Llegar a donde está la mejor carne del mundo es muy grato”, añadió.

Para concluir, Niño Lugo dejó un mensaje a los vecinos de nuestra ciudad: “Vengo a dar lo mejor de mí en nombre de Venezuela, para todas las personas de Río Colorado”.