Evitaron el remate de la ex Cooperativa de panificación de Río Colorado

A pocas horas de la subasta pública del histórico edificio de la ex cooperativa de panificación de Río Colorado que està ubicada en el barrio de Villa Mitre y tras la movilización de distintos sectores de la comunidad, las autoridades provinciales intervinieron en la negociación, permitiendo la salvación de la estructura que está declarado por ordenanza de patrimonio histórico.

El acurdo determina la mensura de todo el terreno ocioso de unos 45 por 20 metros del lugar, donde el 66% serán entregados como pago a el ex socio Jorge Canale que contaba con la sentencia firme de la Justicia por un reclamo laboral, que rondaba al millón de pesos.

La restante porción donde se encuentra la estructura, pasaran a manos del estado, que posteriormente podrá ser reacomodado manteniendo la fachada original, para que finalmente el lugar sea destinado para eventos, sociales, culturales y tareas a organizaciones sin fines de lucro.

Cabe recordar que el remate se iba a realizar el pasado 17 de mayo a las 11 horas, en la ciudad de Choele Choel, que inicialmente era para cumplir con el cumplimiento de la sentencia judicial iniciada por el ex asociado, además de la deuda por los impuestos municipales adeudados.

El informe del remate iba a salir con una base de $ 1.448.510 para cubrir la deuda de tres acreedores, Aguas Rionegrinas con un crédito por $ 31.278,70; Municipalidad de Rio Colorado con un crédito por $ 260.783,33 y el señor Jorge Canale con sentencia en sede laboral por $ 507.990 al 31 de octubre de 2015, que debía ser actualizado.

El lugar, sumado a la ubicación céntrica del barrio supera ampliamente ese monto, lo que seducía a algunos inversores privados, aunque su peso histórico para la ciudadanía es aún más significativo.

“A raíz de la movilización de la comunidad de Río Colorado, como de los distintos actores políticos, el día jueves estallaron los teléfonos para encontrare una solución al tema, donde comenzaron una negociación con el principal acreedor (Canale) y el liquidador (el propio Carlos Marcelo López, liquidador judicial de la Cooperativa), para arribar a un acuerdo, que tras varias conversaciones y tratativas, que todo se llegó a un buen acuerdo que conformaron a todas las partes involucradas, el día viernes, horas antes de la subasta.” Señaló López a “NOTI-RIO”

El acuerdo transaccional se fijó en la mensura particular sobre el terreno que se encuentra sobre la calle Italia, que será fraccionado para entregársela como pago al el ex socio. Mientras que el restante 34% del remanente donde está emplazado el edificio histórico, queda en manos del liquidador para que pase a manos del estado provincial y el patrimonio pasará posteriormente a manos de la comuna local.

TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA NEGOCIACIONES

El acuerdo firmado en el Juzgado Civil nº 31 de Choele Choel, tiene la firma del ministro de Gobierno de Río Negro, Luis Di Giácomo, Intendente Gustavo San Román, el vice intendente, Eugenio Rodríguez Reig (Todos del oficialismo JSRN), el Edil del Radicalismo Francisco Grill, Director de Cooperativas y Mutuales Iván Romero, Carlos Marcelo López, liquidador judicial de la Cooperativa, El abogado Pablo Squadroni y Jorge Canale y el martillero y corredor público Juan Adrián Guenumil.

LA JUSTICIA MANDO ARCHIVO

Una de las causas causa judicial que se tramitaba en el Juzgado 30 de Choele Choel donde se estaba investigando las responsabilidades por el fáltate de todos los elementos y maquinarias de la panificadora que funcionó durante décadas, fue pasado a archivo, porque la Justicia no tenia elementos para determinar la autoría del delito del vaciamiento del interior del edificio.

López había quedado sorprendido cuando constató que el sitio presentaba un estado de desolación con un edificio abandonado y una gran parte de ella derrumbado y en el interior era inexistente los elementos ni maquinaria de capital. El salón estaba vacío, tal como lo estuvo durante años.

“La Justicia reconoce que hubo un saque sistemático de la totalidad de los bienes de la ex cooperativa, salvo la estructura del edificio, ahora el Poder Judicial nos manifiesta que no está en condiciones de desarrollar la investigación. Es una desagradable señal que se le da a la población, porque el estado provincia presupuestariamente afecta muchos recursos para que la Justicia funcione y si así no pueden desarrollar una investigación de estas características, para determinar quienes o quienes se llevaron las herramientas, materiales y maquinarias, no es un mensaje muy alentador para los vecinos que reciben la noticia, de archivo de la causa.” Comentó López.

LA HISTORIA

La ex cooperativa de panificados, fue una de las primera en importancia dentro de Río Negro, la que fue creada mediante asamblea de asociados con personaría jurídica otorgada por decreto nacional en 1947 y fue inscrita en el INAES con la matricula 1474.

Por 50 años la panificadora desarrollo sus actividades, hasta que en 1997 por distintos motivos dejó de funcionar legalmente como cooperativa, donde los asociados de entonces nunca realizaron los tramites de liquidación ni garantizaron el resguardo de todo el patrimonio

Por estar sin actividad una resolución del órgano nacional el 28 de diciembre del 2001, le retiró las autorizaciones para seguir funcionando como tal y su posterior cancelamiento en las inscripciones de los registros nacionales de cooperativas.

Fuente: Noti – Río.