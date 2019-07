Miguel Godoy: “Estamos Parados”

8 julio 2019 / 0 comentarios

Río Colorado. El Concejal del FpV dijo que es una pena que mientras el resto de las fuerzas políticas están trabajando el PJ local está parado, por falta de diálogo.

“La verdad intenté por todos los medios reunir a los precandidatos, pero fue imposible, me escuchó Bustos, Toro no me respondió, estamos siendo desprolijos” señaló el dirigente.

En cuanto a Ricardo Toro, precandidato por el Frente Grande, declaró “Ricardo viene del Frente Grande, se le abre las puertas del partido, pero no está dispuesto al diálogo con nosotros”.

Mientras tanto, las dos listas presentadas para una supuesta interna, fueron descartadas por el Tribunal Electoral.

La desesperación es tanta dentro del Peronismo, que hasta hubo un encuentro entre Martín Castro y Juan Villalba, para llegar a un acuerdo electoral.

Por éstas horas, se espera el resultado de una encuesta, encargada por dirigentes de General Roca.