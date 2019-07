Se bajó Grill

11 julio 2019 / 0 comentarios

En una carta pública, el Concejal de Cambiemos, renunció a la candidatura a la intendencia de Río Colorado y a la política local.

Bueno amigos quiero comunicarles mi decisión a todos ustedes por este medio.

No seré candidato a Intendente, ni ocupare ningún lugar en las listas de mi partido.

No fue una decisión fácil, seguro el tiempo me dará más claridad de por qué algunas cosas no suceden.

Solo quiero darles palabras de agradecimiento, en principio a mi partido por haberme honrado con esta posibilidad de representarlo en estos casi 4 años.

A todos aquellos vecinos que también se sintieron representados por mi trabajo, quiero agradecerles las muestras de apoyo, a las instituciones con las cuales pude trabajar, también agradecerles su colaboración.

A mis afectos, que han sido sostén siempre en mi vida, agradecerles desde lo más profundo de mi corazón esta oportunidad de contenerme y acompañarme para poder realizar una de las tareas más lindas que puede soñar un militante, que es la de ocupar un cargo institucional en representación de tu pueblo, de tu partido, con libertad y convicción, todo se lo debo a todxs ellos.

Al gran Juanchi, porque siempre confió en mí, gracias viejo, por estar siempre a mi lado.

Fue un honor ocupar un lugar representando a mi pueblo, dejamos una semilla plantada que seguro germinará con el tiempo, una visión más trasversal de la política, mas generacional, que plantea una forma distinta para resolver los problemas que tenemos como comunidad, de eso estoy convencido, que con el correr del tiempo, nuestra tarea será valorada.

Sigamos luchando, no nos detengamos, es posible una sociedad más libre, más justa e igualitaria.

Empieza una nueva vida para mí, pero siempre estaré al servicio de mi comunidad, muchas gracias a todos por el cariño de siempre, los quiero.