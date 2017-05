Sol Castro de Río Colorado a la preselección argentina de básquet

16 mayo 2017 / 0 comentarios

Río Colorado. El sitio especializado Río Negro Deportes, entrevistó a Sol Castro, quien a los 16 años pasó de Unión Deportiva de Río Colorado a jugar en Lanús en las categorías U17 y Primera del toreno metropolitano y debutar en la flamante Liga Nacional Femenina. Además de estar en la preselección argentina U17

- Cómo y cuándo te iniciaste en el basquet?

Cuando era chica mis papás siempre quisieron que haga un deporte y emepecé con gimnasia artistica pero me aburria, y en ese entonces en Rio Colorado no habian muchos deportes para la rama femenina y dentro de esos pocos estaba el basquet. Asi que empecé casi a los 7 u 8 años, ademas en la escuela jugaba con los varones en el recreo y me encantaba el basquet pero no me salia nada asi que ese fue como un incentivo, tambien me encantaban las zapatillas que usaban los chicos que iban a basquet y asi empezó todo.

- Siempre jugaste en Unión hasta pasar a Lanus?

Desde “cebollita” hasta u16 estuve en Union, pero a los 15 me llamaron para jugar unas finales en Barracas de Bahia Blanca y estuve un partido pero me lesione y me volvi a Rio Colorado; ademas fue cuando empezamos a jugar la liga de Viedma, donde salimos segundas. Una muy buena posicion para un equipo que es la primera vez despues de mucho tiempo que no juegaba. De ahi me fui a Lanus.

- Quienes fueron los entrenadores que mas te aportaron para mejorar y que cosas te aportó cada uno?

A lo largo de todo el tiempo que estuve jugando una de las mejores profesoras que tuve fue Adriana Mendana, que aunque la tuve poco tiempo y en la escuela, fue una de las que mas me enseño sobre conceptos basicos y me llevó a mejorar. Dentro del club la “peque” Ricciarduli, Daniel “choco” Depaoli y los dos ultimos Lucas Esandi y Cristian Alvarez.

- Cual o cuales fueron las mejores compañeras que tuviste y por qué?

No se si hablar de compañeras en espesifico que estuvieron conmigo pero cuando yo estaba en categorias inferiores siempre queria jugar como las mas grandes. En ese momento Union tenia un gran equipo de u15, u17 y primera y jugabamos la Femisur. Pero dentro de todo mis compañeras y yo eramos todas uno dentro del equipo.

- Algunos hechos que te hayan marcado un crecimeinto dentro del basquet?

Yo creo que uno de los hechos que mas me marco para crecer todos dias fue el hecho de querer crecer dia a dia, ponerme una meta lejos y cuando la estoy por alcanzar poner otra mas dificil y asi constantemente, no me conformo facilmente. Esto siempre fue asi para mi pero a los 13, cuando entré a la categoria en la que competiamos lo acentue mas. Ademas a esa edad me entere que habia una seleccion provincial y me esforce mucho mas, y es cuando me empece a destacar, aparte de que siempre fui un poco diferente por mi altura, ya que desde chica me destaque por eso. Cuando quede en la seleccion provincial, pense en seleccion argentina en niveles mas altos de competencia y en alto rendimiento por lo que empece a entrenar 3 o 4 horas por dia en el club, con varones de mi edad, la primera masculina, mi categoria, y a veces horas extras sola fuera de cancha mas gimnasio.

Cuando se me dio la oportunidad para ir a Bahia y que me viera Hernan Amaya y Laura Cors (de la seleccion argentina) la tome, y desde ahi surgieron muchas cosas.

- Te sentís confiada en poder quedar en la selección argentina de tu categoría para la próxima competencia?

Creo que tengo posibilidades de quedar, no es nada certero pero una siempre tiene que pensar que si y dejar lo mejor que tenga, pero el nivel es muy alto y hay un monton de chicas que pueden ocupar mi lugar, ademas hay muchas que tienen experiencias de anteriores selecciones pero me siento comoda y mas con las cosas que estoy aprendiendo acá en Lanus es diferente; ademas estoy entrenando con Laura (Cors) y las chicas de la liga que me da mucho rose, lo que es importante.

- Algunas cosas que quisieras destacar o comentar?

Quiero destacar la participacion de toda mi familia en este proceso. Mi familia es un pilar que necesito muchisimo y ellos siempre estan ahi para todo apoyandome. Dentro de ellos mis dos hermanas, mi mamá y mi papá. No digo que mis hermanas o mi mamá no me apoyen pero mi papá es un caso especial y lo adoro. El es el que me compra las zapatillas con las que juego, la ropa, me da consejos, analizamos juntos los partidos que no tuve un buen dia, que tengo que mejorar, es con el que comparto ese sueño de llegar lejos, el es la persona que me da fuerzas y se que es mi fan número uno, es el que me hace las mañas sin importar si tiene que dar 80 vultas al mundo. El fue el primero que me abrazo despues de haber perdido la final del torneo con el que jugamos con Union (en la liga de Viedma), yo estaba tirada en el piso llorando el vino y me abrazo, me dijo que nunca mas me queria ver asi, y asi me lo propuse. El fue el que dijo que si para que yo este acá y el que todos los dias me habla para preguntarme como me va y como salgo, si necesito algo o me pasa algo. Es y siempre va a ser quien me apoyo y da todo por la hija. El fue con el que hable cuando me sentia mal y lo necesitaba. Ellos vinieron un finde acá para verme y yo queriendoles demostrar todo juegué muy mal, hable con el despues del partido y me dijo que yo no le tenia que demostrar nada que con solo estar donde estoy ya le demostre todo. Es el mejor, lo amo, y a toda mifamilia, no tengo palabras. Mi abuela es la que todos los dias me manda un mensaje para ver si como bien, si me abrigo y como estoy. Mis tias y primos tambien son importanes ellos tambien me apoyan.

Ademas tambien quiero destacar todo el esfuerzo que hace la mujer que vive con nosotros en la casa, somos tres (Gio, Marti y yo) y Mabel(la señora, la mamá de mi entrenador) es la que nos lava, plancha, cocina y todo, aparte de ser una excelente persona, quien me hace acordar mucho a mi abuela; y le dije tantas veces eso que ahora se hablan casi todos los dias para ver como estoy. Mabel tambien nos hace las mañas, es lo mejor, nos compra helado, chocolate y todas esas cosas. La queremo mucho. Mi entrenador tambien hace un esfuerzo grande, es el tutor de las tres y yo se que no cualquiera agarra a tres pibas y las mete en la casa de la mamá asi como asi. Por ultimo a los dos clubes, en uno me crie y en el otro me voy a terminar de formar, a mis viejas y nuevas compañeras tambien, asi que quiero agradecerles a todos ellos, son muy importantes en mi vida