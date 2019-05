13 mayo 2019 / 0 comentarios

Durante la madrugada de este lunes un auto Volkswagen Polo quedó colgado del bouevard de calle French, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

El hecho ocurrió cerca de la 1 y no se registraron heridos. El Comisario de la Unidad 11 de Río Colorado, Miguel Ángel Benavídez, comentó que los 2 ocupantes del auto no sufrieron ningún tipo de lesión. Además, Benavidez confirmó que no fue un accidente y que no hay ningún otro vehículo involucrado.