Zornitta: “La gravedad del hecho es tal que aún no pudimos lograr que la víctima nos haga un relato”

El Fiscal Daniel Zornitta comentó que están avanzadas las investigaciones en la causa por presunto abuso sexual agravado, privación ilegítima de la libertad y lesiones a una joven de 22 años en Río Colorado, aunque por el momento no hay imputados y no pudo entrevistar a la víctima.

Zornitta ratificó que varias personas están sindicadas como presuntos autores del hecho y comentó que en la investigación no se pudo determinar si habría ocurrido en un Pub de Río Colorado. “No descartamos ninguna hipotiposis. La gravedad del hecho es tal que aún no pudimos lograr que la víctima nos haga un relato de cómo fueron las cosas o que nos aclare detalles, en eso estamos trabajando”, agregó.

El 27 de mayo una mujer oriunda de La Adela radicó la denuncia en la Comisaría local y posteriormente se efectuó en la Unidad 11 de Río Colorado. Según la información oficial, personal médico pudo corroborar lesiones correspondientes a un abuso sexual.

En relación al avance de la causa se han dispuesto medidas procesales, se están aguardando los resultados del protocolo ante estos casos, y de las actuaciones de los profesionales del Hospital José Cibanal que atendieron a la joven. Una vez reunida esa información se analizará la causa en función de iniciar el decreto de promoción de la acción para una investigación que desemboque en la formulación de cargos.

“Lo que no tenemos que hacer es acelerar los tiempos o revictimizar a la víctima. Por el momento no hay imputados, estamos con la investigación bastante avanzada y en no más de un mes estaremos en condiciones de formular cargos”, explicó el Fiscal.